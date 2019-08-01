Радио Jazz начало вещание в Ижевске
1 августа Радио Jazz расширило географию своего вещания — теперь поклонники этого стиля музыки смогут слушать прямой эфир в Ижевске. Вещание будет вестись на частоте 97,4 FM, в зоне вещания окажется около 800 000 человек.
Напомним, радиостанция уже покрывает Москву и Московскую область (89.1 FM), Димитровград (99.2 FM), Томск (99.6 FM), Великий Новгород (100.0 FM), Ангарск (106.8 FM), Севастополь (87.7 FM), Самару (97.8 FM) и Архангельск (91.6 FM).
Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».
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