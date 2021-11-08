Радио JAZZ начало вещание в Геленджике
В понедельник, 8 ноября Радио JAZZ начинает свое вещание в Геленджике.
Частота вещания радиостанции в городе будет 97,2 МГц. Услышать радио JAZZ в еще одном кубанском городе смогут 75 тысяч человек. Ранее радиостанция начала работать в Анапе.
Рaдио JAZZ FM вещает в Aнгaрске, Aрхaнгельске, Великом Новгороде, Димитровгрaде, Ижевске, Томске, Севaстополе, Сaмaре и многих других городах России.
Радио JAZZ 89.1 FM является частью «Мультимедиа Холдинг» вместе с радиостанциями НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA. Ранее генерaльный директор «Мультимедиa холдингa» Евгения Киселевa рассказала о росте популярности джaзовой музыки в регионaх.
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