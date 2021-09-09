Радио Jazz начало вещание в Анапе
8 сентября Радио Jazz расширило географию своего вещания — теперь поклонники этого стиля музыки смогут слушать прямой эфир в Анапе. Вещание будет вестись на частоте 93,7 МГц, в зоне вещания окажется свыше 95 000 человек.
Напомним, радиостанция уже покрывает Москву и Московскую область (89.1 FM), Димитровград (99.2 FM), Томск (99.6 FM), Великий Новгород (100.0 FM), Ангарск (106.8 FM), Севастополь (87.7 FM), Самару (97.8 FM), Архангельск (91.6 FM) и Ижевск (97,4 FM).
Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».
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