Радио JAZZ 89.1 FM завершает розыгрыш уникальной поездки в Финляндию

Радио JAZZ 89.1 FM дарит поклонникам последний шанс получить уникальную поездку в Финляндию на международный фестиваль Tampere Jazz Happening 2019.

Чтобы попасть в финал конкурса, необходимо слушать эфире с 8:00 до 10:00 и вовремя отправить смс с верным ответом на вопрос на короткий номер 6556 с префиксом «ДЖАЗ». Ежедневно до 18 октября, когда состоится финал розыгрыша, первая десятка слушателей, давших правильный ответ, будет проходить в финал.

Добавим, победитель получит путёвку на фестиваль на двоих, которая включает в себя авиаперелет Москва – Хельсинки 1.11.2019, билеты на поезд до Тампере и обратно, размещение в отеле Lapland Hotel, посещение общественных саун и музеев, фестиваль-пассы, дающие право посещения всех концертов open-air и обратный перелёт в Москву. Отметим, что представительство высылает приглашение для тех, кому потребуется оформление шенгенской визы. Виза оформляется победителем самостоятельно.

Напомним, фестиваль Tampere Jazz Happening проводится в провинции Пирканмаа на юге Финляндии каждый ноябрь, с 1982 года. Три дня в живописном городе зрители получают удовольствие от насыщенной программы, которая всегда отличается смелым смешением жанров до причудливых гибридов джаза и оперы. Подробнее о правилах проведения акции и списке финалистов можно узнать на сайте www.radiojazzfm.ru.

