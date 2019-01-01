Радио JAZZ разыграет путевку в Анталью на Akra Jazz Festival

Музыкальный фестиваль Akra Jazz Festival на берегу Средиземного моря в Анталье проведет Радио JAZZ 89.1 FM. Радиостанция подарит своим слушателям возможность отдохнуть в компании с хорошей музыкой, морем и солнцем с 19 по 29 июня.

Поклонников джаза ждет встреча с Испанской певицей Моникой Молиной и кубинским джазовым пианистом Роберто Фонсекой. Кроме того, гости фестиваля смогут услышать импровизации Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, а также один из лучших джазовых голосов мира Dee Dee Bridgewater.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше нужно с 10 по 20 июня разместить свои фотографии с отдыха на море в одной из социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram или Одноклассники)и поставить под снимком хэштег #ХочуНаAkraJazzFestival2019. Победители конкурса получат проживание в двухместном номере в Akra Hotel, а также лучшие билеты на Akra Jazz Festival.

Проведите незабываемые средиземноморские каникулы вместе с Радио JAZZ 89.1 FM! Подробнее об условиях проведения конкурса и призах можно узнать на сайте www.radiojazzfm.ru. 18+

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».

