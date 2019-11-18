Радио JAZZ 89.1 FM приглашает на благотворительный Зимний бал
За пять недель до Нового года, 23 ноября, вас ждёт сказочное представление! При поддержке Радио JAZZ 89.1 FM благотворительный фонд «Зимний Бал» приготовил новогодний сюрприз - путешествие в волшебную Швейцарию, которая в этом году во время праздника станет сквозной темой столь ожидаемого светского события года.
Гостей фешенебельного отеля Ритц-Карлтон Москва на Благотворительном Зимнем балу ждут изысканные угощения, культурно-развлекательная программа и, конечно, благотворительный аукцион. В этот праздничный вечер перед собравшимися выступят певица Этери Бериашвили, пианист Юрий Розум, солисты Большого Театра и хора им. Александрова, группы Mika Vino и «Старый Приятель».
Вечер будут вести актриса Елизавета Арзамасова и телеведущий Артем Королёв.
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