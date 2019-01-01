Пугачева поблагодарила Серебренникова

Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение «Наша Алла», который состоялся в «Гоголь-центре», и призналась, что была приятно шокирована выступлением.

Народная артистка СССР Алла Пугачева отметила 70-летие 15 апреля.

«Я люблю вас, люблю тех, кто стоит и сидит на сцене, а кто уже и не сидит», - сказала певица со сцены.

В концерте прозвучали песни из репертуара Пугачевой в новых интерпретациях.

