Музыка

Пугачева огорошила Вайкуле неожиданным подарком Шнурову. Видео

8 июля16:01

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков». В этом Народная артистка СССР неожиданно призналась Лайме Вайкуле, у которой сейчас гостит в Юрмале. Как сообщает Утро.ру, беседу на эту тему с Вайкуле примадонна опубликовала в своём Instagram.

Пугачёва говорит, что решила передать права на композицию группе «Ленинград», поскольку сама не решилась её исполнить. Премьера песни под названием «Измерительный прибор» намечена на конец текущего года. Как спрогнозировал примадонна, у «Ленинграда» во главе со Шнуровым «получится гениально».


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Алла ПугачеваСергей ШнуровПесня