Собянин открыл первый в Москве надземный пешеходный переход с траволаторамиУгрожавшего гранатой должника задержали в МосквеОчередная встреча с директорами столичных школ пройдёт 9 июля в Московском центре качества образованияПолторы тысячи цветников украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем»«Мосприрода» зафиксировала 160 новых мест обитания соловьев в столице
Пугачева огорошила Вайкуле неожиданным подарком Шнурову. Видео
8 июля16:01
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков». В этом Народная артистка СССР неожиданно призналась Лайме Вайкуле, у которой сейчас гостит в Юрмале. Как сообщает Утро.ру, беседу на эту тему с Вайкуле примадонна опубликовала в своём Instagram.
Пугачёва говорит, что решила передать права на композицию группе «Ленинград», поскольку сама не решилась её исполнить. Премьера песни под названием «Измерительный прибор» намечена на конец текущего года. Как спрогнозировал примадонна, у «Ленинграда» во главе со Шнуровым «получится гениально».