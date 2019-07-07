Пугачева огорошила Вайкуле неожиданным подарком Шнурову. Видео

Пугачёва говорит, что решила передать права на композицию группе «Ленинград», поскольку сама не решилась её исполнить. Премьера песни под названием «Измерительный прибор» намечена на конец текущего года. Как спрогнозировал примадонна, у «Ленинграда» во главе со Шнуровым «получится гениально».



