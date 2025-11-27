Проект «Джаз на воде» представил программу на декабрь

Коллективы Jazz Dance Orchestra, «Неизвестный Композитор», Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова, а также ASET (Асет Самраилова) станут участниками проекта «Джаз на воде» в декабре при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».

Так, 4 декабря на сцене выступит Jazz Dance Orchestra, родоначальник стиля джаз-поп в России, единственный коллектив, в чьем творчестве органично соединяются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор. Зрителей в этот вечер порадуют поп и рок-хиты, но в джазовой версии.

На втором концерте месяца 11 декабря зрителей ждет выступление группы «Неизвестный Композитор», лауреата премии Russian World Music Awards и резидента клуба Козлова. В этот вечер программа будет очень разнообразная – и балканские ритмы, и лиричные грузинские баллады, и фламенко. Живые инструменты, каверы на разных языках порадуют любителей разной музыки.

А 18 декабря на теплоходе выступят Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова. Виктория Каунова – участница телешоу «Один в Один» на телеканале «Россия 1» и актриса мюзиклов. Илья Морозов – саксофонист, лидер группы саксофонов оркестра Игоря Бутмана. В этот вечер для зрителей прозвучат традиционный джаз и мейнстрим.

25 декабря свою программу представит ASET (Асет Самраилова) – яркая поп, соул и фанк певица, автор песен, участница шоу «Голос», «Главная Сцена», «Большой джаз». За своеобразный стиль исполнения ее прозвали российской Алишей Кис.

Посадка гостей на яхту каждый четверг начинается в 19:00 на причале Гостиница «Украина».

