Пригожин раскритиковал Серябкину за высказывания об «артистах-пенсионерах»
Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у молодых исполнителей нет уважения к старшим, сообщает газета «Комсомольская правда».
Комментируя высказывания экс-солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной об «артистах-пенсионерах», шоумен отметил, что такие звёзды, как Валерий Леонтьев, Олег Газманов и Николай Расторугев могут петь «хоть до 100 лет», если они находятся в хорошей форме.
«Они дадут фору молодым и по форме, и по содержанию. Кто определяет, пора на пенсию или не пора?» - спросил Пригожин, добавив, что «классика будет жить вечно».
По его словам, молодые певцы и певицы ничего «не стоят без продюсеров», которых они покидали, и не являются самостоятельными творческими единицами. Пригожин также считает, что Серябкина никогда не сможет собрать столько стадионов, сколько собрали более опытные звёзды.
Ранее Серябкина в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт» заявила, что Валерию Леонтьеву, Олегу Газманову и Николаю Расторгуеву пора уйти на пенсию.
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