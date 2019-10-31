Пригожин объяснил «жопой» увольнение Максом Фадеевым всех артистов

Максим Фадеев был вынужден расторгнуть контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA из-за утраты музыкантами самоконтроля. Об этом в эфире телеканала «360» заявил продюсер Иосиф Пригожин.

«Куда артиста ни целуй — кругом жопа», — сказал он.

Он также добавил, что на волне популярности артисты зачастую теряют самоконтроль «от собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал», и сказал, что прекрасно понимает Фадеева, что тот устал увещевать своих подопечных, объясняя важность работы с ним.

Продюсер Максим Фадеев 30 октября объявил, что расторгает контракты со всеми артистами своего лейбла. При этом права на исполнения песен остаются за музыкантами. По словам Фадеева, он принял решение сосредоточиться на работе с меньшим числом артистов, что должно пойти на пользу качеству материала.

