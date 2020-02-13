Представлены обложка и трек с неизданного альбома группы «Кино»

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Как отмечается в публикации, не издававшийся до сих пор альбом прошёл посекундную реставрацию. Его дополнят редкими фото и аудио-материалами. В качестве обложки использован рисунок друга группы, художника Андрея Крисанова

Альбом включает 10 треков, в том числе хиты «Попробуй спеть вместе со мной», «Закрой за мной я ухожу», «Дальше действовать будем мы», «Спокойная ночь». Полностью его опубликуют в мае 2020 года.

