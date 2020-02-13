Представлены обложка и трек с неизданного альбома группы «Кино»
Записанный 34 года назад альбом Виктора Цоя и группы «Кино» «Любовь – это не шутки» готовится к изданию в Санкт-Петербурге. Обложку пластинки и трек «Ты мог бы быть героем» презентовали издательство Maschina Records и интернет-газета «Фонтанка».
Они доступны на странице издания во «ВКонтакте».
Как отмечается в публикации, не издававшийся до сих пор альбом прошёл посекундную реставрацию. Его дополнят редкими фото и аудио-материалами. В качестве обложки использован рисунок друга группы, художника Андрея Крисанова
Альбом включает 10 треков, в том числе хиты «Попробуй спеть вместе со мной», «Закрой за мной я ухожу», «Дальше действовать будем мы», «Спокойная ночь». Полностью его опубликуют в мае 2020 года.
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