Представитель Макса Фадеева открестился от сердечного приступа

Представитель композитора, музыкального продюсера, режиссёра и актёра Максима Фадеева не подтвердил сообщения о том, что музыкальный деятель якобы перенёс сердечный приступ. Пресс-секретарь заявил Telegram-каналу «Подъем», что с Фадеевым все в порядке, и он не испытывает проблем со здоровьем.

Как отмечает Газета.ру, ранее в средствах массовой информации появились утверждения, что продюсер перенёс сердечный приступ в своём подмосковном особняке, однако отказался ложиться в больницу. Представитель Фадеева назвал «абсолютной ерундой» подобные утверждения.

