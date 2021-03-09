Познер сравнил Земфиру с Высоцким
Телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» заявил, что послушал только одну песню из нового альбома Земфиры «Бордерлайн».
По его мнению, певица является выдающейся фигурой в своем жанре, обращённой «к определенной публике», для которой новый альбом станет событием. Познер добавил, что эта аудитория «довольно большая, но не безграничная».
Кроме того, телеведущий сравнил Земфиру с Владимиром Высоцким и отметил, что легендарный автор-исполнитель, в отличие от певицы, был обращён ко всем.
«Высоцкий был обращён ко всем, вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения, это очень редко бывает, но он обращён ко всем», - подытожил Познер.
Ранее сервис Spotify объявил пятёрку самых прослушиваемых русскоязычных исполнительниц, сообщает Ura.ru. В ТОП-5 попали Клава Кока, Алёна Швец, Дора, Zivert и Земфира.
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