Группа «Порнофильмы» вместо летнего отпуска активно работает над новым альбомом. Володя Котляров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», музыкантам придется помучиться с выбором песен для пластинки: материала накопилось много. Подробности – только на НСН.

«Обычно, когда работаешь над новым альбомом, накапливается какое-то количество песен, из которых ты выбираешь то, что уже непосредственно войдет в пластинку. В прошлый раз мы записали 19 песен и включили в альбом только 14. В этот раз будет примерно также, поскольку мы накопили гораздо больше материала, чем требуется. Поэтому будем выбирать только самые лучшие песни. 12-14, не больше, поскольку иначе альбом получится очень объемным и его сложно будет выпустить на виниле. Да и не все люди готовы слушать такую большую пластинку», - отметил музыкант.

Кстати, новый альбом группа «Порнофильмы» собирается представить только в феврале следующего года. На 15 февраля уже запланирована масштабная презентация в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга, а на 28-ое – в московском клубе ADRENALINE STADIUM. А пока до концертов ещё много времени, можете прямо сейчас поддержать песню «Ритуалы» в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина» на сайте nashe.ru. И только от вас зависит, удастся ли команде сохранить золото на этой неделе.

