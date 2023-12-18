Покорили «Чартову дюжину»: «Гран-КуражЪ» записали свои хиты на Vintage Records
Основатель группы "Гран-КуражЪ" Михаил Бугаев рассказал НСН, как прошла запись их хитов на студии Vintage Records.
Гитарист и основатель группы "Гран-КуражЪ" Михаил Бугаев в эфире НСН рассказал, что уникальную аналоговую студию «Vintage Records» им посоветовали друзья-музыканты.
«Впервые на Vintage Records мы попали в 2020 году, когда работали над альбомом группы "Гран-КуражЪ" – «Эпохи, герои и судьбы». Нам хотелось получить очень классный живой звук барабанов. Многие наши коллеги-музыканты советовали для этого обратиться на Vintage Records. Студия очень приятно удивила. Когда мы приехали, нас встретила крутая аппаратная с огромным аналоговым пультом, а также очень грамотно спроектированный большой зал для записи барабанов. Мы привезли свою барабанную установку, которая отлично прозвучала в этой студии», - сказал собеседник НСН.
По его словам, именно благодаря звучанию, записанному на «Vintage Records», треки коллектива занимали первые места в хит-параде «Чартова дюжина».
«По сути, мы записали на Vintage Records только барабаны, но именно они задали общий звук всему альбому. Две композиции с этого релиза в итоге занимали первое место в хит-параде «Чартова дюжина» НАШЕго радио. И, думаю, это произошло благодаря звучанию, которое рождалось в том числе и на студии Vintage Records», - отметил музыкант.
Студии «Vintage Records» доверяют практически все отечественные рок-звезды первой величины, а также многие иностранные музыканты. Так, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отмечала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что для нее студия «Vintage Records» — это продолжение «НАШЕго Радио».
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