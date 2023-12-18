Покорили «Чартову дюжину»: «Гран-КуражЪ» записали свои хиты на Vintage Records

По его словам, именно благодаря звучанию, записанному на «Vintage Records», треки коллектива занимали первые места в хит-параде «Чартова дюжина».

«По сути, мы записали на Vintage Records только барабаны, но именно они задали общий звук всему альбому. Две композиции с этого релиза в итоге занимали первое место в хит-параде «Чартова дюжина» НАШЕго радио. И, думаю, это произошло благодаря звучанию, которое рождалось в том числе и на студии Vintage Records», - отметил музыкант.

Студии «Vintage Records» доверяют практически все отечественные рок-звезды первой величины, а также многие иностранные музыканты. Так, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отмечала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что для нее студия «Vintage Records» — это продолжение «НАШЕго Радио».

