Поэт подтвердил авторство музыки Мишустина к песне Лепса

Поэт Александр Вулых подтвердил РИА Новости информацию о том, что новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин действительно стал автором музыки к песне Григория Лепса «Зола». Как уточнил Вулых, стихи для этой композиции написал он, а музыку – Мишустин. Всё это подтверждено документально Российским авторским обществом.

Релиз альбома, в который вошла песня, вышел в 2016 году. Как подчеркнул Вулых, автор музыки именно премьер-министр а не его однофамилец. Согласно данным, которые размещены на сайте РАО, Михаил Мишустин также написал музыку к песне «Настоящая женщина», слова - Константин Арсенев.

Информация о том, что Мишустин написал музыку к песням для Лепса, появилась ранее в СМИ. Однако, как отмечает Ura.ru, представитель певца заявил, что автор указанных музыкальных произведений — однофамилец нового премьер-министра.

