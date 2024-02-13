«По пивным и подвалам»: Лидер группы «Калинов мост» Ревякин празднует 60 лет
Отмечающий юбилей Дмитрий Ревякин сказал НСН, что даже в День рождения его голову не покидают мысли и работе.
Лидер легендарной группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в свой юбилей принял поздравления от НСН и рассказал, как проходит празднование 60 лет.
«Отмечаю в огромной Москве. Празднование проходит по разным кафетериям, пивным и подвалам с народом. Сделал небольшой перерыв во время записи альбома, чтобы отдохнуть, но работа в голове все равно идет, поэтому и перерывом это назвать нельзя. Коллеги рок-музыканты, дорогие и любимые товарищи поздравили, позвонили и всего пожелали, но я кичиться этим не люблю», - поделился собеседник НСН.
Свое 55-летие Дмитрий Ревякин отмечал большим праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце коллектива, напоминает «Радиоточка НСН». Тогда на сцену вместе с «Калиновым мостом» вышли Александр Ф. Скляр, Стас Намин, Владимир Пресняков, «25/17» и другие артисты.
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