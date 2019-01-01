По песням Сукачева поставили мюзикл. Уникальный в своем роде
Увидеть постановку, аналогов которой в мире не существует, можно бесплатно в московском Культурном центре «Вдохновение».
6 и 7 июня в Культурном центре «Вдохновение» состоится премьера первого в России спектакля-мюзикла «Песни с окраин Москвы» в исполнении слабослышащих актеров театра «НЕДОСЛОВ». Директор театра Сергей Бидный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что в основу постановки легли песни Гарика Сукачёва. Подробности – только на НСН.
«Такой жанр, как мюзикл на языке жестов, делается впервые в истории человечества. Это – экспериментальная работа. В спектакль вошли хиты Гарика Сукачева: «Моя бабушка курит трубку», «Ольга», и другие узнаваемые и любимые народом песни. Спектакль длится полтора часа. Это музыкальная постановка, которая рассказывает о жизни советского двора на окраине Москвы начала 80-х годов. Это один из тех, старых дворов, где все друг друга знали, знали, у кого что происходит, помогали друг другу и вообще жили одной общей семьей. В постановке есть сюжет, его развитие и развитие персонажей», - пояснил директор театра.
Вход свободный – успейте зарегистрироваться на сайте v-v-v.ru.
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