По песням Сукачева поставили мюзикл. Уникальный в своем роде

6 и 7 июня в Культурном центре «Вдохновение» состоится премьера первого в России спектакля-мюзикла «Песни с окраин Москвы» в исполнении слабослышащих актеров театра «НЕДОСЛОВ». Директор театра Сергей Бидный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что в основу постановки легли песни Гарика Сукачёва. Подробности – только на НСН.

«Такой жанр, как мюзикл на языке жестов, делается впервые в истории человечества. Это – экспериментальная работа. В спектакль вошли хиты Гарика Сукачева: «Моя бабушка курит трубку», «Ольга», и другие узнаваемые и любимые народом песни. Спектакль длится полтора часа. Это музыкальная постановка, которая рассказывает о жизни советского двора на окраине Москвы начала 80-х годов. Это один из тех, старых дворов, где все друг друга знали, знали, у кого что происходит, помогали друг другу и вообще жили одной общей семьей. В постановке есть сюжет, его развитие и развитие персонажей», - пояснил директор театра.

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