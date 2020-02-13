«Пневмослон» получил награду «Чартовой дюжины» в номинации «Сайд-проект»

Победителем 13-й музыкальной премии «Чартова дюжина» в номинации «Сайд-проект» стал коллектив «Пневмослон».

В номинации «SIDE-проект» за приз в финале бился сайд-проект известных петербургских музыкантов из нашумевшей группы «Аффинаж» - «Быдлоцыкл» и сольный проект вокалиста и основателя группы СЛОТ Игоря КЭШа Лобанова - «МодеМ». Разношерстную экстремальную компанию обогнал еще один питерский коллектив «Пневмослон», сайд-проект Нейромонаха Феофана, играющего музыку в стиле хайпкор.

13 февраля на площадке «ВТБ Арена» в Москве проходит 13-я церемония вручения премии «Чартова дюжина». Будут названы обладатели наград в 13 номинациях. На сцене выступят легендарные рокеры и известные рэп-коллективы: «Алиса», «Чиж & Co», «Пикник», Вадим Самойлов, Горшенев, 25/17 и «Заточка».



