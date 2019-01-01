Музыка
«A star is born» - третий платиновый альбом Леди Гаги после сборников «The fame» и «Born this way».
Пластинка Брэдли Купера и Леди Гаги стала самой продаваемой в мире
26 июня18:37
Альбом с саундтреками к фильму «Звезда родилась», которые исполнили Леди Гага и Брэдли Купер, был продан тиражом в 6 миллионов экземпляров и стал самым продаваемым, сообщает издание Variety.
Альбом «A star is born» был выпущен год назад. В настоящее время он является самым продаваемым музыкальным сборником в 2019 году. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, сборник стал дважды платиновым в США.
«A star is born» - третий платиновый альбом Леди Гаги после сборников «The fame» и «Born this way».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Один человек погиб в ДНР из-за обстрела украинских силовиков
- В сети появилась стенограмма первых показаний сестёр Хачатурян
- Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
- На Крымском мосту зафиксировали рекордное превышение скорости
- В Кремле назвали условия возвращения России в ПАСЕ