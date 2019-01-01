Пластинка Брэдли Купера и Леди Гаги стала самой продаваемой в мире

Альбом с саундтреками к фильму «Звезда родилась», которые исполнили Леди Гага и Брэдли Купер, был продан тиражом в 6 миллионов экземпляров и стал самым продаваемым, сообщает издание Variety.

Альбом «A star is born» был выпущен год назад. В настоящее время он является самым продаваемым музыкальным сборником в 2019 году. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, сборник стал дважды платиновым в США.

«A star is born» - третий платиновый альбом Леди Гаги после сборников «The fame» и «Born this way».

