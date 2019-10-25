«Пикник» устроит «хиповские танцы»

Масштабный тур сейчас в разгаре у «Пикника». 80 городов до конца весны успеют услышать и увидеть новую программу «В руках великана». Времени на работу над ней у команды было очень мало. О том, что получилось, рассказал главный по сценографии – Марат Корчемный, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио». Подробности – только на НСН.

«Нам приходится работать в режиме полного аврала, потому, что у нас нет столько времени на подготовку новой программу, сколько есть у наших старших товарищей. Некоторые готовят новую программу годами, а у нас все происходит за пару месяцев. За это лето, например, был придуман одноглазый великан. Из пыльного ящика мы достали своего шотландца с волынкой. Кроме того, на сцене ожидаются танцы времен "Вудстока", хиповские танцы. Барабанщицы. И все это будет сопровождаться видеорядом. Над ним сейчас работает очень много человек», - подчеркнул артист.

В Санкт-Петербурге всё перечисленное Маратом можно будет увидеть 29 октября в БКЗ «Октябрьский», а в Москве – 8 ноября в «Крокус Сити Холле».

