«Пикник»: Дети пойдут в школы с нашим новым альбомом

Группа «Пикник» готовит новую программу. Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный заглянули в гости к проекту «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказали, когда ждать релиза пластинки. Подробности – только на НСН.

«На самом деле, это будет туровая программа под названием «В руках великана». Так называется альбом, и, соответственно, мы будем играть многие песни с этой пластинки. Играть и показывать: многое у нас завязано на сценических эффектах, на сценических персонажах», - пояснил Эдмунд Шклярский.

«Альбом будет в сентябре. То есть, школьники пойдут с этим альбомом в школы. Первоклассники будут ставить его на уроках пения», - добавил Марат Корчемный.

В новый альбом войдёт 11 треков. Послушать их вживую и оценить новые песни и новую сценографию можно будет 8 ноября в московском «Крокус Сити Холле».

