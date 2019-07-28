«Пикник»: Дети пойдут в школы с нашим новым альбомом
Пластинка будет называться «В руках великана». Одноименную концертную программу группа впервые планирует сыграть в ноябре.
Группа «Пикник» готовит новую программу. Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный заглянули в гости к проекту «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказали, когда ждать релиза пластинки. Подробности – только на НСН.
«На самом деле, это будет туровая программа под названием «В руках великана». Так называется альбом, и, соответственно, мы будем играть многие песни с этой пластинки. Играть и показывать: многое у нас завязано на сценических эффектах, на сценических персонажах», - пояснил Эдмунд Шклярский.
«Альбом будет в сентябре. То есть, школьники пойдут с этим альбомом в школы. Первоклассники будут ставить его на уроках пения», - добавил Марат Корчемный.
В новый альбом войдёт 11 треков. Послушать их вживую и оценить новые песни и новую сценографию можно будет 8 ноября в московском «Крокус Сити Холле».
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