Певицу Риту Дакоту прооперировали в Стамбуле

Российская певица Рита Дакота, вместо того, чтобы веселиться на ДР мужа, находится сейчас в одной из клиник Стамбула, сообщила сама певица в соцсетях.

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Она рассказала, что решили с новом супругом, клипмейкером Федором Белогаем проверить свое здоровье перед тем, как заводить детей. В ходе медосмотра у неё были выявлены проблемы с желудком, которые потребовали оперативного вмешательства.

«Это не шутка. Реально оперировали меня вместо праздника…» — написала певица.

Ранее певица Рита Дакота представила сингл «Куда глаза горят», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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