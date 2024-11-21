Певицу Риту Дакоту прооперировали в Стамбуле
Российская певица Рита Дакота, вместо того, чтобы веселиться на ДР мужа, находится сейчас в одной из клиник Стамбула, сообщила сама певица в соцсетях.
Она рассказала, что решили с новом супругом, клипмейкером Федором Белогаем проверить свое здоровье перед тем, как заводить детей. В ходе медосмотра у неё были выявлены проблемы с желудком, которые потребовали оперативного вмешательства.
«Это не шутка. Реально оперировали меня вместо праздника…» — написала певица.
Ранее певица Рита Дакота представила сингл «Куда глаза горят», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru