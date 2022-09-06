Певица «Sandra Top» выпустила новый сингл «Ромашки»

Певица «Sandra Top» выпустила свой новый сингл «Ромашки» с мощным гитарным звуком, который гармонирует с романтичным стилем исполнительницы.

«Когда я впервые услышала demo песни «Ромашки», у меня сразу появились мурашки по коже, так как песня очень близка к моей ситуации. Я пережила первую влюбленность... не очень удачную» - говорит Александра.

Так, песня была написана Алексеем Стрельцовым - автором многочисленных хитов российской музыки и лауреатом музыкальных премий. Премьера сингла состоялась 3 сентября и совсем скоро певица представит видеоклип на сингл «Ромашки». Режиссером клипа выступит UlugBek Bakhriev.

