Певица «Sandra Top» выпустила новый сингл «Ромашки»

Певица «Sandra Top» выпустила свой новый сингл «Ромашки» с мощным гитарным звуком, который гармонирует с романтичным стилем исполнительницы.

«Когда я впервые услышала demo песни «Ромашки», у меня сразу появились мурашки по коже, так как песня очень близка к моей ситуации. Я пережила первую влюбленность... не очень удачную» - говорит Александра.

Так, песня была написана Алексеем Стрельцовым - автором многочисленных хитов российской музыки и лауреатом музыкальных премий. Премьера сингла состоялась 3 сентября и совсем скоро певица представит видеоклип на сингл «Ромашки». Режиссером клипа выступит UlugBek Bakhriev.

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ФОТО: Пресс-служба Sandra Top
ТЕГИ:МузыкаРоссия
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