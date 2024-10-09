Певица ASET выступит на яхте в «Джазе на воде»

Радио Jazz приглашает на водную прогулку по Москве-реке при участии певицы Асет Самраиловой (ASET), которая исполнит классические джазовые мотивы с современными интерпретациями в рамках серии концертов "Джаза на воде".



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Мероприятие пройдет в четверг, 10 октября, на яхте «Примавера».



«Меня зовут ASET, и в этот вечер я исполню для вас свои лучшие композиции, сочетая классические джазовые мотивы с современными интерпретациями. Это станет прекрасной возможностью для меня не толкьо выступить, но и пообщаться с любителями джаза, разделяя свою страсть к музыке. Приглашаем всех любителей на яхту! Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться чарующей атмосферой, потрясающими мелодиями и незабываемыми моментами», - сказала певица.

Посадка на яхту традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница Украина», отправление судна – в 20:00.

