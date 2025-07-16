Певица Анна Королева выступит в рамках музыкального проекта «Джаз на воде»
Певица Анна Королева и ее ансамбль выступят с программой «Song for Sax» в Москве в рамках проекта «Джаз на воде».
В концерте, который состоится 17 июля, прозвучат авторские композиции Королевой, виртуозно владеющей саксофоном, фортепиано и вокалом. Можно будет услышать джаз-фанк, соул-джаз и мировые хиты джаза. Вместе с певицей на сцену также выйдет Юрий Погиба (клавишные), Евгений Шариков (бас-гитара) и Вартан Бабаян (барабаны).
«Вы точно сможете отвлечься от всех земных забот и полюбоваться красавицей Москвой с джазовой палубы! Мы сыграем, как и полюбившиеся нашей дорогой публике авторские композиции, так и всемирно любимые джазовые хиты!», – пообещала Королева.
Звезды джаза в рамках проекта Радио JAZZ 89.1 FM и флотилии «Рэдиссон Ройал» дают концерты на теплоходе по четвергам, отправляясь вместе со зрителями в музыкальное путешествие по Москве-реке.
Отправление яхты от причала «Гостиница «Украина» запланировано на 20:00, посадка гостей начинается за час до этого, в 19:00.
На прошлой неделе в рамках проекта «Джаз на воде» выступил коллектив Chino Swingslide trio. Проект является результатом совместного творчества двух выдающихся гитаристов с разных континентов Чино Свингслайда и Георгия Яшагашвили, напоминает «Радиоточка НСН».
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