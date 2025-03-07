Певец Виталий Милушев презентует песню «Бабушки и мамы»
Участник телевизионных музыкальных проектов, финалист национального отбора «Евровидение-2012» Виталий Милушев презентует свой новый трек – «Бабушки и мамы».
Как рассказал НСН певец, «Бабушки и мамы» — это трогательная композиция в стиле поп, раскрывающая ценность женской любви и мудрости. В песне звучат искренние слова благодарности всем матерям и бабушкам, которые играют ключевую роль в нашей жизни.
«Эта песня — мой подарок всем женщинам к 8 марта. Она полна любви и уважения, которые мы все должны испытывать к нашим матерям и бабушкам. Мама – это первое слово в жизни каждого человека. Только она может пожалеть, успокоить, поддержать, посоветовать, вылечить, накормить и сделать твою жизнь самой лучшей и беззаботной. Бабушка и мама - это самые дорогие и любимые люди на свете. Песня «Бабушки и мамы» была написана Сергеем Вениаминовичем Наталочка и изначально это были стихи, которые родились для концерта посвященному междугородному женскому дню. Мамам и бабушкам сегодня посвящено множество композиций, но я хотел вновь открыть в каждую семью волшебную шкатулочку с воспоминаниями: где нас пеленали, водили в детский садик и школу… И призвать каждого вспомнить о своих родных хотя бы на миг» - рассказал Милушев.
Ранее Минсельхоз России заявил, что рынок обеспечен цветами перед 8 марта. Лидерами по производству в 2023 году стали Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия, Краснодарский край. Министерство уточняет, что основные виды цветов, которые выращивают в стране - розы, тюльпаны, хризантемы, петуньи и ирисы.
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