Песня «Mr. Brightside» рок-группы The Killers попала в Книгу рекордов Гиннесса

В частности, трек коллектива, написанный в 2003 году, провёл в британском ТОП-100 синглов 416 недель, то есть почти восемь лет! Это самое длительное пребывание в хит-параде среди всех релизов, когда-либо в него попадавших.

Отмечается, что за это время «Mr. Brightside» так и не смог добраться до первой строчки - максимальным результатом песни стало 10-е место.

Ранее Итальянский ди-джей Фабер Морейра побил мировой рекорд, отыграв самый длинный клубный сет в истории, который длился 10 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

