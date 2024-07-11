Песня «Mr. Brightside» рок-группы The Killers попала в Книгу рекордов Гиннесса
Американская рок-группа The Killers стала автором уникальной песни. Их самый большой хит «Mr. Brightside» попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В частности, трек коллектива, написанный в 2003 году, провёл в британском ТОП-100 синглов 416 недель, то есть почти восемь лет! Это самое длительное пребывание в хит-параде среди всех релизов, когда-либо в него попадавших.
Отмечается, что за это время «Mr. Brightside» так и не смог добраться до первой строчки - максимальным результатом песни стало 10-е место.
Ранее Итальянский ди-джей Фабер Морейра побил мировой рекорд, отыграв самый длинный клубный сет в истории, который длился 10 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru