«Один день в году эта песня принадлежит мне»: Стас Намин готовится к большому юбилею

8 ноября 2021 года у артиста Стаса Намина будет юбилей – 70 лет! Telegram-канал «Радиоточка НСН» побеседовал с музыкантом о работе, творчестве и Москве.



Как любите отмечать праздники?

- Смотря какие. Новый год в семье. А другие обычно не праздную.



Какой самый необычный подарок Вам дарили?

- Ну, наверное, пару лет назад на мой день рождения мой друг Лен Блаватник – владелец фирмы Warner Brothers Music, подарил мне права на песню «Happy Birthday to you» на один день в году, 8 ноября.



Как планируете в этот раз отметить юбилей? Какие прогнозы по поводу ограничений? Думаете, их снимут 7 ноября?

- В связи с ограничениями, у нас уже перенесся мой симфонический концерт в Зарядье с 6 ноября на 17 марта. Не знаю, продлят ли ограничения дальше, но мне трудно представить, что за неделю локдауна удастся остановить продвижение вируса, поэтому вполне возможно, что придется также перенести на март и концерт в Крокусе, который планируется сейчас 27 ноября.

Юбилей для меня, как, собственно, и любой мой день рождения – это повод собрать друзей. Так как в обычной жизни все очень заняты, и встретиться всем вместе практически не удается. В этот раз я именно это и планирую. Соберутся мои близкие друзья и мы будем петь, пить и веселиться (смеется).



Какой хотели бы получить подарок? Есть ли какая-то еще неосуществленная мечта?

- Для меня лучший подарок, когда все мои друзья собираются вместе. Это так редко происходит из-за занятости и активной жизни каждого из них, что возможность повидаться – это для всех подарок, и для меня в первую очередь.



Кого из друзей-музыкантов всегда рады видеть на своих праздниках?

- У меня не так много друзей музыкантов, а тех, кто есть, я одинаково всегда рад видеть. Надеюсь, в этот раз смогут прийти и Гарик Сукачев, и Сережа Воронов, и Дима Ревякин, и Андрюша Макаревич с Сашей Кутиковым, и Алла Пугачева, и Юра Шевчук, и Игорь Бутман, и Юра Башмет, и другие ребята, которых я пригласил.



Выпуская сингл с песней «Любить без выходных», которая вошла в ваш первый авторский рок-н-рольный альбом «Летать», Вы сказали, что решили похулиганить. Вы хулиган по жизни?

- Ну что касается альбома, там не все песни хулиганские, а есть довольно серьезные, но похулиганить люблю не только я, но и все мои друзья. Я не дружу с теми, кто не любит хулиганить (улыбается).



У Вас за плечами уже огромный творческий путь – Вы и создатель музыкальных групп, и художник, и фотограф, организатор продюсерского центра, ведете театральную деятельность. Допускаю, что это не все Ваши достижения. Есть ли еще такие сферы, в которых хотелось бы себя попробовать?

- Я еще и в этих-то сферах я не смог себя проявить так, как мне хотелось бы (улыбается). Я лишь пытаюсь искать в жизни и формулировать разными языками искусств красоту, которая, мне кажется, является единственной непреходящей ценностью. А для этого не обязательно расширять сферы, важнее научиться копать глубже (улыбается).



Над чем Вы работаете на данный момент?

- Так много всего, что перечислять даже неприлично (улыбается). Если кому-то правда интересно чем я занимаюсь, то можно все увидеть в моей творческой биографии на официальном сайте.



Вас называют доверенным лицом Сергея Собянина, как Вы считаете, музыканты принимают участие в политике?

- Ну, во-первых, когда кого-то представляют, как доверенное лицо мера города, то это совершенно не обязательно, что это лицо каким-то образом участвует в политике. Я действительно считаю, что Москва преобразилась при Собянине. Мне кажется, очевидно для любого не сноба, а реального москвича, кто живет в этом городе и любит его. Причем преобразилась она не только с точки зрения превращения Москвы в реальный современный цивилизованный город, но и с точки зрения культуры, а также культуры в широком смысле слова. Я имею в виду и уникальные футкорты, рестораны, кафе, я уже не говорю о музеях, галереях, театрах и тому подобное. Если вы летом прогуляетесь по Патриаршим, по Пятницкой или по другим уютным улочкам, загляните на Винзавод, на Стрелку, съездите в Сити, в Зиларт, Артплэй, Трехгорка, Флакон и, конечно же, в Парк Горького, то увидите, в какую сторону сейчас движется жизнь в Москве. Я даже в дни самоизоляции, сидя на даче, соскучился по этим местам и написал песенку «Улицы Москвы». Она тоже вошла в мой новый альбом «Летать».



Какой отдых для Вас самый лучший? Что вас наполняет энергией и вдохновением?

- Так как работу себе придумываю я сам, то она, хоть и довольно напряженная, иногда по 18 часов в сутки, но мне в кайф, и поэтому, в определенном смысле, это тоже отдых. А так как у меня нет начальников, то отпроситься на выходные или в отпуск не у кого, поэтому реально отдыхаю я очень редко. Особенно в этом году, так как в связи с тем самым юбилеем, я придумал себе кучу проектов, которые, как бы в виде творческого отчета, представляют то, чем я сегодня занимаюсь. Ну а вообще-то я не трудоголик (смеется). Вот несколько лет тому назад мы с друзьями уплыли на яхте по Карибским островам в Бермудский треугольник и недели три не возвращались к большой Земле, только причаливали к небольшим островкам, и ничего, в Москву не тянуло (улыбается). А энергией и вдохновением меня наполняет астральная энергия всеобщей любви, которую я чувствую каждую секунду (смеется).