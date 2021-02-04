Названа самая жизнеутверждающая песня в пандемию COVID-19

Песня группы Queen «Don't Stop Me Now» названа самой жизнеутверждающей композицией в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришли журналисты британского издания Daily Mail после того, как опросили своих читателей.

Второе место в этом рейтинге заняла песня группы ABBA «Dancing Queen», а бронза досталась группе Bon Jovi - «Living on the prayer».

В статье отмечается, что 85% респондентов ответили, что музыка в их жизни играет важную роль. Прослушивание любимых треков помогает им сохранять психическое и физическое здоровье.

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ФОТО: Фото/YouTube
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаQueen
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