Названа самая жизнеутверждающая песня в пандемию COVID-19
Песня группы Queen «Don't Stop Me Now» названа самой жизнеутверждающей композицией в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришли журналисты британского издания Daily Mail после того, как опросили своих читателей.
Второе место в этом рейтинге заняла песня группы ABBA «Dancing Queen», а бронза досталась группе Bon Jovi - «Living on the prayer».
В статье отмечается, что 85% респондентов ответили, что музыка в их жизни играет важную роль. Прослушивание любимых треков помогает им сохранять психическое и физическое здоровье.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Швеция вводит сертификаты о вакцинации
- Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19
- Названа самая жизнеутверждающая песня в пандемию COVID-19
- В ОНК объяснили проблемы с размещением задержанных на акции в Москве
- Друг Василия Ланового рассказал, что стало причиной смерти актёра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru