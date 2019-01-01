«Patagonia», «Саламандра» и «Баста-Раста» - чем удивят новые клипы российских рокеров?

А Хелависа, тем временем, экранизировала ещё один трек с пластинки «Люцифераза». Видео на песню «Саламандра» оказалось продолжением анимационной работы на песню «Шей».

«Это уже третья наша работа с режиссером Александром Карповым. С ним мы работали на съемках клипа «Прощай» и на съемках клипа «Кракатук». Саша решил предложить историю, которую мы начали в клипе «Шей», историю девушки в маске, которая периодически проваливается в какую-то виртуальную реальность, и перенести ее уже в наш, современный мир. Мы с Сергеем (Сергей Вишняков, музыкант - НСН) в этот раз решили немножечко полениться, поэтому появляемся буквально по одному кадру. Это, можно сказать, наши блистательные камео. Но мы появляемся в важные моменты, и, мне кажется, что это тоже сообщает истории определенную глубину», - подчеркнула Хелависа.

А еще артистка по секрету рассказала, что режиссёр клипа сейчас снимает фильм про группу Мельница. Когда он будет готов – пока неизвестно, зато видео на песню «Саламандра» можно посмотреть уже сейчас.