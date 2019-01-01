«Patagonia», «Саламандра» и «Баста-Раста» - чем удивят новые клипы российских рокеров?
Хелависа и БГ уже выложили в сеть свежие видео, клип LaScala – на подходе.
Группа LaScala выпустила микстейп. На одну из песен уже даже сняли клип. Аня Грин заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», где объяснила, что такое микстейп, и как проходили съёмки видео. Подробности – только на НСН.
«Микстейп – это собрание сочинений из неизданного. Все, что осталось за скобками нашей музыкальной истории, выйдет на микстейпе. На один из треков, который называется Patagonia, мы сняли клип совместно с группой ASPEN. Было все огненно, круто. Практически сутки мы мокли в холодной воде при очень крутом световом сопровождении», - отметила артистка. Новое видео LaScala – уже в сети.
А Хелависа, тем временем, экранизировала ещё один трек с пластинки «Люцифераза». Видео на песню «Саламандра» оказалось продолжением анимационной работы на песню «Шей».
«Это уже третья наша работа с режиссером Александром Карповым. С ним мы работали на съемках клипа «Прощай» и на съемках клипа «Кракатук». Саша решил предложить историю, которую мы начали в клипе «Шей», историю девушки в маске, которая периодически проваливается в какую-то виртуальную реальность, и перенести ее уже в наш, современный мир. Мы с Сергеем (Сергей Вишняков, музыкант - НСН) в этот раз решили немножечко полениться, поэтому появляемся буквально по одному кадру. Это, можно сказать, наши блистательные камео. Но мы появляемся в важные моменты, и, мне кажется, что это тоже сообщает истории определенную глубину», - подчеркнула Хелависа.
А еще артистка по секрету рассказала, что режиссёр клипа сейчас снимает фильм про группу Мельница. Когда он будет готов – пока неизвестно, зато видео на песню «Саламандра» можно посмотреть уже сейчас.
Борис Гребенщиков удивил поклонников, неожиданно опубликовав клип на абсолютно новую песню. Видео на трек «Баста-Раста» снимали в Петербурге, в декорациях спектакля «ФАУСТ 3.0» экспериментального Инженерного театра АХЕ.
Напомним, группа «Аквариум» – участник фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019». Так что если еще не успели купить билеты на фестиваль, скорее заходите на сайте nashestvie.ru – до повышения цен на билеты осталось всего два дня.
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