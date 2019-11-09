Пахмутова отрепетировала 90-летие

Советский и российский композитор Александра Пахмутова провела репетицию юбилейного концерта в Большом театре. Кадры репетиции разместил телеканал РЕН ТВ.

Музыкальное торжество в честь 90-летия Пахмутовой состоится 10 ноября. Композитор выбрала для концерта лучшие произведения, которых у нее более 400.

Александра Пахмутова – вундеркинд. Первую музыку сочинила в три года, с семи лет начала учиться в музыкальной школе. Московскую консерваторию окончила в 1953 году.

Наиболее яркое творческое сотрудничество у нее сложилось с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, за которого в 1956 году Пахмутова вышла замуж.

