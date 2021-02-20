Oxxxymiron зачитал куплет на русском в треке немецкого рэпера
Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) зачитал куплет на русском языке в треке «Aghori» немецкого рэпера Kool Savas (Саваш Юрдери). Песня вошла в новый одноименный альбом МС из Германии.
В своем куплете Oxxxymiron расценивает жизнь, как череду побед и неудач.
«Жизнь — это не телочки с XO (классификатор выдержки коньяка - прим. ред), а всего несколько часов, где ты не вывез, и точно меньше, где смог», — зачитывает Oxxxymiron.
Издание VSRAP напомнило, что ранее Оксимирон не раз называл Юрдери «источником своего вдохновения». Считается, что работы одного из самых популярных рэперов Германии повлияли на творчество Мирона.
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