Oxxxymiron зачитал куплет на русском в треке немецкого рэпера

Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) зачитал куплет на русском языке в треке «Aghori» немецкого рэпера Kool Savas (Саваш Юрдери). Песня вошла в новый одноименный альбом МС из Германии.

В своем куплете Oxxxymiron расценивает жизнь, как череду побед и неудач.

«Жизнь — это не телочки с XO (классификатор выдержки коньяка - прим. ред), а всего несколько часов, где ты не вывез, и точно меньше, где смог», — зачитывает Oxxxymiron.

Издание VSRAP напомнило, что ранее Оксимирон не раз называл Юрдери «источником своего вдохновения». Считается, что работы одного из самых популярных рэперов Германии повлияли на творчество Мирона.

