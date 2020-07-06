Отменён музыкальный конкурс «Новая волна»
Музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2020», который должен был пройти в Казани 21-28 августа, отменён из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в «Инстаграме».
Концерты и другие мероприятия в рамках конкурса в этом году не состоятся, они пройдут уже в 2021 году, говорится в сообщении.
Ранее из-за пандемии коронавируса был отменён международный конкурс «Евровидение», музыкальные фестивали Rock im Park, Rock am Ring, «Доброфест», «Дикая мята», «Нашествие» и другие.
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