От консервной фабрики до 30-летия. «Brainstorm» представит новую программу

2019 год для рок-группы «Brainstorm» ознаменовался ее 30-летием. Латвийский коллектив полным составом побывал в гостях у утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио. Там участники группы рассказали, какие песни принесли больше всего денег, какой одеждой предпочитают обмениваться рок-исполнители и о самых ярких музыкальных проектах. Об этом читайте только на НСН.

- Ребята, расскажите, как вы планируете праздновать юбилейную дату? Вы уже пережили понимание такого серьезного возраста?

- М.М. – Мы никогда не праздновали никаких дат – ни 15-летие, ни 20-летие. «Brainstorm» 30 лет - мы это и не скрываем, но и не афишируем. Но в этом году очень многие нас спрашивали про 30-летие, поэтому и решили как-то его отметить. Хоть я не чувствую этот возраст. Определенной даты нет, есть только ориентировочные – осенью. Мы встретились в 1989 году на углу консервной фабрики в славном городе Елгава.

В связи с 30-летием подготовили новую концертную программу под названием «30 музыкальных историй». Ее можно увидеть 4 декабря в Москве в «Крокус Сити Холл» и 6 декабря в Санкт-Петербурге в «А2». А в октябре стартует тур с этой программой. Посетим Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, в котором никогда не были. Много будет городов в туре.

- Расскажите немного об этой новой программе и почему именно 30 историй?

- «Brainstorm» - Тут сравнительно все просто. Мы подумали, что во время концерта артисты, обычно, исполняют примерно 25 песен. Ну и решили, что 30 тоже нормально. Каждая песня, чаще всего, и есть история. Но будут не только песни, а истории о том, как мы познакомились с друзьями, например, с группой «Би-2». Как они нам показали песню «Скользкие улицы» в отеле в Риге и, как мы все сошлись на том, чтобы записать ее. Мы буквально вчера встречались с ребятами и прямо признались Шуре и Леве в любви, поблагодарили за нашу дружбу.

- В родном городе будет концерт посвященный 30-летию?

- Нет, в Елгаве «30 музыкальных историй» не будет. В этом году у нас был в Латвии единственный концерт, который проходил под этой цифрой – «30». Прекрасный и чудный концерт получился. Именно им мы закончили латвийский тур и отпраздновали 30-летие. А начали этот тур мы как раз в родном городе, поэтому два раза в Елгаве проводить не стали. Они вообще-то всегда первые.

- Вы готовы праздновать юбилеи своих песен?

- Не думали об этом. Вот «Maybe» через 3 года будет 20 лет. Давайте отпразднуем.

- Как вы относитесь к авторским правам? Например, если где-то в рок-баре будет играть ваша музыка.

- Сама группа относится чудесно и обеими руками «ЗА». Но дело может быть в другом. Когда музыкант или автор делает песню или стих он передает ее авторской компании, а дальше уже, можно сказать, не контролирует до конца свои песни. Если кому-то приходят претензии по авторству, то они, обычно, не от группы, а от системы. Мы долгое время были под шведской авторской компанией STIM, а потом перешли под латвийские, потому что те постоянно нам присылали ответы на шведском языке, а мы его не понимаем. Но нам очень нравилось, что каждые полгода от STIM приходила папка с отчетом - какая песня и где игралась, и сколько заработала.

- Вы мониторите, какая песня принесла больше всего денег?

- Наверное, это две песни «Maybe» и «My Star». Первая понятно почему – это наш хит, а со второй мы выступали на Евровидении и она очень хорошо пошла в европейских странах. Это такая важная в нашей истории песня.

- У вас главное – это вдохновение или есть «формула хита»?

- Мы все еще ищем эту «формулу».

- Летом вышла песня с российской хип-хоп группой «Каста» «Про секс». От кого вы сами узнали про секс и кто написал текст песни?

- К.Р. - Я узнал от родителей, наверное. Нечаянно как-то зашел и спрашиваю: «А что это?» Папа говорит: «Маму ремонтирую». Вообще текст песни написали ребята из «Касты». Но все началось с того, что мы все вместе сидели и думали - о чем может быть песня? Рассматривали разные философские направления, которые мы могли бы развить. Но тут Мэджик рассказал историю: «У моего папы как-то был день рождение – 70 лет. И в какой-то момент папа сказал своим трем сыновьям: "Может быть есть у вас что-то такое на сердце, что вы не спросили меня в своей жизни?" И младший задал вопрос: "Папа, почему в юности ты никогда не рассказывал про секс?" Папа покраснел, а мы вот из этой истории вышли на тему песни.

- А своим детям вы рассказываете про секс?

- Наши дети, практически все, уже продвинутые в этом вопросе. Знают, что детей находят не в капусте. Так как в школе это проходят с класса четвертого вроде.

- Вы также записали песню с китайским репером и были в Китае. Как так получилось?

- К. Р. – Это невероятная история. Китай далеко, а мы всегда смотрим вдаль. Сейчас восточный рынок большой, а нам всегда везет с Востоком, поэтому решили попробовать. Считаем, что очень органично сложилось. Мы дали на опрос свои песни в Китай и им больше всего понравилась «На заре». Ренарс не может петь все – и куплет, и припев – поэтому пригласили китайского репера BigYear. И он сделал часть, которую в оригинале читает Евгений Гришковец.

- Какие особенности восточного шоу-бизнеса можете отметить?

- Технически он очень отличается. В одном месте мы сами делали, что хотели относительно функций звукорежиссера. А в другом - было все очень очерчено, даже барабанщика прогнали, потому что ему, по их словам, не положено было быть на сцене. Вообще это такие интересные ментальные отличия. В основном, это очень технически развитая страна. Очень чисто, люди вечерами танцуют на улицах. Удивило, что музыкантам, которые играют на улице, не бросают денежки в шапку, а по QR-коду переводят. И на рынке нет реальных денег всюду QR-коды.

- Расскажите о вашем участии в проекте «Би-2» «Куртки Кобейна».

- В проекте получилось очень много чудесных песен. От всего сердца рекомендую послушать этот проект – свежий, интересный музыкальный проект под руководством Шуры из «Би-2». Он буквально собрал много ожидаемых и неожиданных дуэтов, трио и так далее. Наша песня получилась вместе с Дэвидом Брауном из «Brazzaville». Мы сделали английскую версию песни «Даша», а сейчас мы записали русскую и она в октябре уже выйдет. Считаем, что сейчас вообще такая пора дуэтов, разных коллабораций.

- Как обычно технически происходит создание песни дуэтами?

- В данном случае мы не писали текст, его написал Дэвид, он англичанин и лучше понимает как нужно написать на английском. Мы собрались и спросили: «Кто лучше всех сможет написать на английском?» Дэвид скромно поднял руку.

- А у вас кто-нибудь из поклонников просил вашу одежду?

- У нас был опыт, когда мы менялись майками. Смотрели в зал и выбирали с кем меняться. Практически всегда это была маечка Brainstorm. Сейчас уже давно этого не делаем. Запросто можем надеть майку другого человека. Не суеверные и не брезгливые. Да и в тот момент мы никогда об этом не задумывались. Это такой «фан», что кто-то раздевается и публика сразу оживает.

- У вас очень клевый мерч (футболки, диски с символами группы –прим. НСН). Кто им занимается?

- М. М. – В основном это наши девочки-менеджеры, которые придумывают, а потом обсуждают идеи с нами. Мы считаем, что майка должна быть такой, что ее реально хочется носить, чтобы мы сами хотели ее надевать.

- Вы любите выступать на фестивалях?

- Конечно. Как раз в субботу выступали в Казани на фестивале «Сказка», очень приятный семейный фестиваль. Длиться один день, бесплатный вход, очень много артистов. Правда, каждый играл только полчаса, а обычно сет длиться 45 минут. Там первый раз живьем увидели «The Hatters». Молодцы ребята, зажгли.

- Расскажите об уникальном домашнем фестивале в Санкт-Петербурге на крыше «VЫХОDNЫЕ»?

- Этим летом мы сделали первый фестиваль группы «Brainstorm» «VЫХОDNЫЕ», где собралось очень много наших хороших друзей-артистов. Это первый шаг в сторону реального фестиваля, который будет в следующем году в Санкт-Петербурге, но уже не на крыше, а на поляночке, как фестивалям и полагается быть. Он тоже будет называться «VЫХОDNЫЕ» и планируется быть ежегодным.





Латвийская рок-группа «Brainstorm» была основана в 1989 году в Елгаве. В 2000 году представляла Латвию на Евровидении, где заняла третье место. Сейчас в состав группы входят: Ренарс Кауперс — вокал, гитара; Янис Юбалтс — гитара, бэк-вокал; Марис Михельсонс — мультиинструментал (клавишные, аккордеон, акустическая гитара, бубен и шейкер являются основными инструментами), бэк-вокал; Каспарс Рога — барабаны, перкуссия. После гибели басиста Гундарса Маушевичса его заменил Ингарс Вилюмс. Сами музыканты не раз подчёркивали значимость всех «пяти элементов», которые входили в изначальный состав группы.







