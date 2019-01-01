Организатор концерта рассказал, почему Metallica решила перепеть Цоя

Организатор концерта группы Metallica в Москве объяснил, почему музыканты во время выступления исполнили культовую песню «Группа крови» Виктора Цоя, сообщает «Свободная пресса». Владимир Зубицкий объяснил, что коллектив, как правило, при выступлении в той или иной стране исполняет знаковую для местной аудитории песню. По его словам, у группы есть серьезный менеджмент, который занимается подборкой подобного материала для каждой страны.

При этом Зубицкий подчеркнул, что о намерении группы исполнить «Группу крови» ему сообщили за час до начала концерта, передает Ura.ru.

Отметим, что публика встретила песню Цоя в исполнении Metallica с восторгом, однако друзья самого Цоя раскритиковали коллектив. Так звукорежиссер Алексей Вишня заявил, что с технической точки зрения американцы исполнили композицию довольно посредственно, передает телеканал 360.

