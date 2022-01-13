Опубликована неизвестная песня Егора Летова. Видео

Вдова основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова Наталья Чумакова обнародовала видео его ранее неизвестной песни.

«Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи Посева. Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое. В общем, вот кусочек альбома "Дождь в казарме"», - говорится в сообщении Чумаковой, опубликованном «ВКонтакте».

К посту прилагается рукопись песни «Strange Daws» датированная декабрем 1983 года.

Как отмечает ТАСС, «Посев» - это проекта Летова, предшествовавший «Гражданской обороне».

Один из основателей панк-рока в России Егор Летов скончался в феврале 1998 года в возрасте 44-х лет. С 1997 года он был женат на Наталье Чумаковой, бас-гитаристке, вошедшей в состав «Гражданской обороны».

В августе 2021 года Роскомнадзор по просьбе МВД заблокировал интервью Летова, которое он дал в 1998 году. В беседе с журналисткой Любовью Парфентьевой музыкант рассказал о своём отношении к наркотикам и психоделическим препаратам.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:МузыкантыЕгор Летов
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