Опубликована неизвестная песня Егора Летова. Видео

К посту прилагается рукопись песни «Strange Daws» датированная декабрем 1983 года.

Как отмечает ТАСС, «Посев» - это проекта Летова, предшествовавший «Гражданской обороне».

Один из основателей панк-рока в России Егор Летов скончался в феврале 1998 года в возрасте 44-х лет. С 1997 года он был женат на Наталье Чумаковой, бас-гитаристке, вошедшей в состав «Гражданской обороны».

В августе 2021 года Роскомнадзор по просьбе МВД заблокировал интервью Летова, которое он дал в 1998 году. В беседе с журналисткой Любовью Парфентьевой музыкант рассказал о своём отношении к наркотикам и психоделическим препаратам.

