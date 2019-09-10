Олег Гаркуша оценил вклад Егора Летова в рок-музыку

Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с НСН поделился своими воспоминаниями о лидере рок-группы «Гражданская оборона».

«Он много сделал. Мы с ним были знакомы и даже пересекались на концертах. Он пытался у нас записывать на репетиционной площадке, кажется, в 89-ом году, что-то. Замечательный, хороший человек был. Но не единственный из панк-рока. Еще Андрей Панов из группы “Автоматические удовлетворители” большой вклад внес в историю панк-движения и Алекс Оголтелый из “Народного ополчения”. Но Егор, он не то чтобы более медийный, а его очень многие любили за его музыку, за его песни. Кто знает, допустим, что было бы с Цоем, если бы не случилась эта трагедия. В том числе, неизвестно, что бы с Летовым было бы дальше. Дальше бы он продолжал музицировать или нет – никто не знает. Я думаю, что, конечно бы, продолжал. Но, к сожалению, различные транквилизаторы, которые в рок-н-ролле в свое время присутствовали, остановили его движение», - рассказал музыкант.

Ранее фронтмен группы Billy's Band Билли Новик заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Он рассказал о подготовке концерта, в программе которого исполнит главные хиты группы «Гражданская оборона». Новик отметил, что считает классикой творчество Егора Летова.



