Омская область стала лидером по оригинальности музыкальных плейлистов

Омская область возглавила рейтинг регионов с наиболее оригинальным подбором треков: местный чарт меньше всего пересекается с подборками из других округов. На втором месте — Владимирская область, на третьем — Саратовская. В пятёрку также вошли Вологодская область и Удмуртская Республика. Характерными для Омской области оказались треки «Наш гимн» (Hard Bass School), Dead Inside (АДЛИН) и «Ты прости меня, мама» (Юрий Кость). Во Владимирской области чаще добавляли в подборки «Ты обнимаешь меня» (Светлана Снаткина), Discotheque (Music B) и Heaven Says (Juora), а в Саратовской — Backstage Passes (cupcakKe), Buttons (The Pussycat Dolls, Snoop Dogg) и KOTIK (Александр Рыбак).



По активности слушателей — то есть по числу лайков на одного пользователя — лидером стала Вологодская область. Следом идут Ленинградская и Владимирская области, а в топ‑5 также вошли Забайкальский край и Свердловская область.



Отдельный рейтинг составили по уникальности выбора исполнителей: учитывали, сколько имён в региональном топе не встречаются в чартах других субъектов. Здесь первую строчку занял Ставропольский край, вторую — Республика Крым, третью — Нижегородская область. В пятёрку также вошли Алтайский край и Тюменская область.



Исследование показало, что музыкальные вкусы в регионах заметно различаются: в одних субъектах слушатели активнее собирают подборки, в других — выделяются нестандартным выбором треков и артистов.

Ранее число прослушиваний российской эстрады за последние три месяца выросло в семь раз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

