Объявлены победители премии РАДИО JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза»

Радио JAZZ 89.1 FM подвело итоги VI ежегодной премии «Все цвета джаза». В течение двух недель слушатели могли выбирать своих любимых исполнителей и голосовать за них онлайн. В эфире радиостанции объявлены победители в семи номинациях:

«Восходящая звезда» – Ирина Марголина, пианино, «Мероприятие года» – Концерт проекта JAZZPORT в Зарядье Hall, «Фестиваль года» – Chess&Jazz (Москва), «Площадка года» – Джаз-клуб ЭССЕ, «Релиз года» – Евгений Пономарёв «N.N. Song» (Aerosound / Barabanov.fm), «Музыкант года» – Пётр Востоков, трубач, музыкальный директор «Большого Джазового Оркестра».

Победителем в номинации «За вклад в развитие джазовой культуры в России» стал Борис Фрумкин - художественный руководитель, дирижёр и пианист джаз оркестра имени Олега Лундстрема.

Финальным аккордом определения победителей премии стал большой праздничный концерт, на котором были представлены все возможные оттенки джаза. На сцену вышли Леонид Агутин, Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, электросвинг от Club des Belugas из Германии, Сергей Жилин, Triangle Sun, группа «Фрукты», GAYANA, Евгений Пономарёв, этно-группа SHOO, Юлия Чичерина и Smut & Smith.

Настроение зрителей поддерживали ведущие вечера - певица Мариам Мерабова и Дмитрий Ленский с НАШЕ Радио.

