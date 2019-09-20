Объявлено о дате прощания со знаменитой певицей

Прощание с народной артисткой СССР Ириной Богачёвой, которая скончалась сегодня в Санкт-Петербурге на 81 году жизни, состоится 23 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в комитете по культуре Северной столицы. Траурная церемония пройдёт в Мариинском театре, служение которому оперная певица отдала большую часть жизни, передаёт RT.

О смерти артистки ранее сообщила Санкт-Петербургская консерватория. На счету Ирины Богачёвой около 30 ролей на сцене Мариинки. Певица - лауреат ордена Дружбы, орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвёртой степеней. Она также была почётным гражданином города, профессором, заведовала кафедрой сольного пения консерватории.

