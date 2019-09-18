Новые клипы, мини-альбом и большой юбилейный тур: Что еще ждать от Anacondaz этой осенью?

У группы Anacondaz масса отличных новостей для своих поклонников. Во-первых, в ближайшее время состоится премьера клипа на песню «Твоему новому парню». Артём Хорев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и раскрыл парочку секретов свежего видео. Подробности – только на НСН.

«Клип уже готов, осталось доработать последние детали, и буквально в ближайшие дни он должен выйти. Потом, в октябре должен выйти еще один клип. Он будет снят на нашу совместную песню с Максом Гирко, которая называется "Иди за второй!" И, вообще, с конца сентября и до конца года у нас пройдет тур в честь нашего 10-летия. 30 городов. Можно зайти на наш сайт, найти свой город в гастрольном графике и заглянуть на огонек, чтобы отметить наш юбилей», - сказал артист.

Но и это ещё не всё. Кроме двух клипов, скоро выйдет мини-альбом, на котором будет много совместных треков. Кстати, об этом ребята еще никому не говорили.

«Подходит к завершению сведение нашего нового мини-альбома, о котором мы ранее нигде не объявляли. Рассказываем сейчас. Надеемся, что он выйдет в начале осени. Все песни уже записаны, осталось только сделать продакшн. Из знакомых вам лиц на нашем альбоме, скорее всего, вы услышите Noize MC, Макса Гирко, Леню и группу «25\17», - пообещал Артем Хорев.

Ждать новинок от Anacondaz будет веселее, если сходить на живое выступление команды. В Петербурге концерт, посвящённый 10-летию группы, пройдет 23 ноября в клубе А2 GREEN CONCERT, а в Москве - 7 декабря в клубе ADRENALINE STADIUM .

