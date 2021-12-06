Noize MC выпустил новый клип «Сопротивление воздуха»

В понедельник 6 декабря музыкант Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип на песню «Сопротивление воздуха», которая вошла в новый альбом исполнителя. Композиция станет саундтреком нового музыкального сериала «Солдаут». Две первых серии проекта будут доступны для просмотра уже 9 декабря. В сериале трек «Сопротивление воздуха» принадлежит главному герою, начинающему рэперу, который ищет свое место в музыкальной индустрии. Эту роль играет актер Глеб Калюжный.

В клипе есть также фрагменты видеозаписей из личного архива Noize MC. По словам самого музыканта, песня описывает «невозможность преодоления» окружающих обстоятельств: по сюжету видео рэпер пытается преодолеть гравитацию, чтобы добраться до своих зрителей и сыграть концерт.

Кроме того, в песне использован размер 6/8 в куплетах и 6/4 в припевах. По словам исполнителя, такая форма должна создавать у слушателей ощущение, «будто точка опоры всё время ускользает, словно опереться не на что». При этом уже 17 декабря выйдет 10-й альбом Noize MC под названием «Выход в город». 10 треков из релиза уже можно прослушать на музыкальных платформах.

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ФОТО: Noize MC
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