Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Музыкант Ник Кейв назвал треки, которые бы он хотел услышать на собственных похоронах. Заговорил он об этом на сайте Red Hand Files, когда один из его поклонников сообщил, что недавно похоронил отца и на церемонии прощания играли песни Элвиса Пресли. Кейва этот рассказ очень тронул.
В комментарии поклоннику артист отметил, что и сам бы хотел быть погребенным под творчество «величайшего рок-н-ролльного певца всех времён». «Kentucky Rain» и «How Great Thou Art» эти песни Элвиса Кейв особенно отметил.
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