Нестеров рассказал, почему не стоит пропускать осенний концерт «Мегаполиса»

Если ещё не придумали, куда сходить в субботу? Вот вам один из вариантов: традиционный осенний концерт группы «Мегаполис». Олег Нестеров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, почему 26 октября обязательно надо оказаться в «Мумий Тролль Баре». Подробности – только на НСН.

«Это будет единственный осенний концерт "Мегаполиса" в Москве со всеми вытекающими последствиями. Осенью все съезжаются в город, полные задора и огня, строят планы и начинают их воплощать. Собственно, мне кажется, это есть тональность нашего выступления. А потом, все-таки, это бар, что ко многому обязывает», - заметил артист.

26 октября настоящий московский ансамбль сыграет песни из альбомов «Супертанго» и «Из жизни планет», а ещё новую музыку, ведь сейчас Мегаполис готовит к выпуску свой следующий альбом.

