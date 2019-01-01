Нестеров рассказал о новом девизе «Мегаполиса»

Группа «Мегаполис» на этой неделе презентовала сингл на стихи легендарного французского поэта и сценариста Жака Превера. Песня называется «Три спички». По словам Олега Нестерова, трек войдет в новый альбом коллектива, выход которого намечен на начало следующего года. Музыкант заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, почему его выбор пал именно на стихи Жака Превера. Подробности – только на НСН.

«Хочу сказать, что мы продолжаем активную фазу работы над новым альбомом. Его выход намечен на начало следующего года. И мы вновь обращаемся к поэзии авторов разных времен и стран. Еще хочу пояснить, почему Жак Превер оказался для нас столь важным. Не только потому, что он написал сценарии к вечным и, на мой взгляд, всем нам очень нужным фильмам «Дети райка» и «Набережная туманов». «Жак воюет с ненавистным ему злом не бомбами, а петардами», - сказал про него Сальвадор Дали. Если принять во внимание тот материал, который мы делаем сейчас, лучшего девиза нам точно не придумать», - подчеркнул Олег Нестеров.

Трек прямо сейчас можно послушать на сайте nashe.ru. Ну, а услышать новый сингл вживую можно будет уже на ближайшем сольном концерте «Мегаполиса». Он пройдет 22 июня в клубе «16 Тонн».

