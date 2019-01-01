Названа самая популярная радиопередача о путешествиях
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в результате соцопроса пользователей назвал «Клуб путешествий» Михаила Кожухова на «НАШЕм Радио» самой любимой радиопередачей о путешествиях.
В первую «пятерку» любимых радиопередач о путешествиях также вошли «Неизвестная планета» на Радио России, «Азбука путешествий» на Детском Радио, «Путешествие с удовольствием» на Дорожном радио и «Вояж» на Радио 7 на семи холмах.
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