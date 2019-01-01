«НАШЕСТВИЕ» пополнила «десятка» заводных рок-коллективов трёх фестивальных сцен

На этой неделе, почти за два месяца до самого масштабного фестиваля «НАШЕСТВИЕ», отмечающего в этом году свое 20-летие, организаторы объявили великолепную «десятку» артистов, которые выступят на трёх фестивальных сценах.

В 2019 году году, как впрочем и всегда, «НАШЕСТВИЕ» готовит что-то особенное для зрителей, сохраняя всё, за что так ценят и любят Главное приключение года. В юбилейный год самый большой лайн-ап фестиваля составят как сторожилы, так и дебютанты крупнейшего музыкального события в России.

Главная сцена

Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ

Альянс

Горшенев

Сцена «УЛЬТРА»

Гребля

Dёргать!

Голос Омерики

Clockwork Times

Сцена НАШЕ 2.0

Гран-Куражъ

Чёрный Вторник

На «НАШЕСТВИЕ-2019» едут: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Кирпичи, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, LASCALA, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, Catharsis, Голос Омерики, Clockwork Times, Черный вторник, ORIGAMI, Аркона, Казускома, кис-кис и многие-многие другие.

Все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019» - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции. Лучшие билеты на «Главное приключение года» доступны на официальном сайте фестиваля.

Информация о фестивале:

«НАШЕСТВИЕ» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года «Главное приключение года» обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» и в 3 км от железнодорожной платформы «Конаковский Мох».

«НАШЕСТВИЕ» стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают всё, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на www.nashestvie.ru.