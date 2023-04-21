«НАШЕСТВИЕ-2023» объявляет второго артиста фестиваля

Очередным участником фестиваля «НАШЕСТВИЕ – 2023» станет группа The Hatters, перед обаянием которой не устоял сам Эмиль Кустурица.

Петербургская группа The Hatters настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока. Сейчас музыканты на пике популярности — каждая их новая композиция мгновенно становится хитом, а клипы собирают миллионы просмотров. Перед обаянием «Шляпников» не устоял даже великий режиссер Эмир Кустурица, который снял для группы видеоклип на композицию «Всё сразу».

Отдельное удовольствие – наблюдать за выступлениями The Hatters вживую: музыканты настолько выкладываются на сцене, что их энергия заряжает весь зал и еще долго не отпускает зрителей после концерта. Не так давно группа выпустила свой новый альбом, песни с которого обязательно прозвучат на Главном Приключении Года!

Расписание выступлений участников Фестиваля «НАШЕСТВИЕ – 2023» ожидается ближе к дате проведения мероприятия - и после того, как будет полностью озвучен состав участников. Список участников будет пополняться в ближайшее время на официальном сайте и в социальных сетях фестиваля.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ – 2023» состоится в Калужской области, в Боровском районе, недалеко от деревни Митяево 4, 5, 6 августа.

Следите за обновлениями на официальном сайте мероприятия: nashestvie.ru, а также в официальных группах в социальных сетях: vk.com/nashestvie

Оргкомитет напоминает, что все раннее приобретенные билеты действительны на «НАШЕСТВИИ» в Калужской области. Чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на nashestvie.ru.

Генеральный информационный партнер «НАШЕСТВИЯ - 2023» телеканал РЕН ТВ - один из крупнейших частных российских ТВ-каналов с лучшим разножанровым контентом для активной аудитории: кино и сериалы, научпоп и публицистика, путешествия, спорт и, конечно, музыка! В 2023 – «НАШЕСТВИЕ» и РЕН ТВ снова вместе!

«НАШЕСТВИЕ-2023» - Главное Приключение Года!

